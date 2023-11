Emirates enregistre un bénéfice semestriel 2023-2024 record

Sous l'effet du très fort rebond de la demande internationale consécutive à la fin de la crise, la compagnie Emirates a connu pour son exercice semestriel 2023-24 un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars US, en croissance de 134% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de la compagnie a augmenté de 19%, à 16,2 milliards de dollars US.

26,1 millions de passagers transportés en six mois

Emirates a transporté 26,1 millions de passagers entre le 1er avril et 30 septembre 2022, soit une croissance de 31% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Emirates Skycargo a transporté 1 035 000 tonnes sur le six premiers mois de l'exercice, soit une progression de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent malgré le ralentissement global de l'activité de transport de marchandises.

La totalité des Boeing B777 et 104 Airbus A380 engagés

Au 30 septembre, la compagnie exploitait des vols passagers et cargo à destination de 144 aéroports, utilisant l'intégralité de sa flotte de Boeing 777, ainsi que 104 Airbus A380. Au cours des six premiers mois de l'année, 10 appareils A380 ont été équipés d'intérieurs de cabines modernisés et des derniers produits embarqués, notamment la nouvelle classe économie Premium sur de nouvelles routes, notamment New York JFK, Houston, San Francisco, Los Angeles et Singapour. Emirates a conclu et renforcé des accords de partages de codes et des partenariats interlignes avec huit compagnies aériennes au cours du premier semestre 2023-2024 : AEGEAN Airlines, Air Canada, Etihad Airways, Kenya Airways, Philippine Airlines, Maldivian Airways, Sri Lankan Airlines et United Airlines. Une nouvelle prolongation de 5 ans jusqu'en 2027 du partenariat de partages de codes entre Emirates et Qantas, grâce auquel 15 millions de passagers ont pu bénéficier de programmes de vols conjoints depuis sa mise en place en 2013, a été approuvée. Emirates continue à augmenter ses vols internationaux, ses capacités et le nombre de liaisons passant par son hub de Dubai. Au cours du premier semestre 2023-2024, la compagnie a déployé ses vols en Airbus A380 vers Bali, Beijing, Birmingham, Casablanca, Nice, Shanghaï et Taïwan.