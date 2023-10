Emirates déploie 20 000 smartphones et tablettes numériques pour son personnel de cabine

La compagnie Emirates a lancé l'initiative "One Device", par laquelle elle va distribuer à ses personnels de bord un total de 20 000 smartphones (Iphone 13) et tablettes numériques (Ipad Air) à ses personnels de bord avec des applications personnalisées afin d'améliorer et de faciliter le service apporté aux passagers à bord, ainsi que l'expérience globale de l'équipage. Emirates a déjà investi plus de 8 millions d'euros dans cette initiative et a commencé à distribuer des appareils numériques il y a un an. Aujourd'hui plus de 7 000 membres d'équipage d'Emirates utilisent l'Iphone sur 450 vols quotidiens de son réseau mondial. Dans les mois à venir, 5 000 membres d'équipage supplémentaires recevront des Iphone et des Ipad dotés de nouvelles applications et fonctionnalités, s'appuyant sur le succès de ce déploiement.

Personnaliser le service

Parmi les applications conçues sur mesure figure une application destinée à améliorer le processus de prise de commande des repas à bord en Classe Affaires, garantissant un service rapide et précis et permettant au personnel de cabine de consulter le profil de chaque passager et son statut Skywards. Une autre application permet au personnel de cabine d'accéder à des informations de dernière minute sur le vol, de prendre connaissance des changements de siège et éventuels surclassements, et d'avoir une vue d'ensemble des membres du personnel présents à bord. En offrant une vision à 360 degrés des passagers, le personnel de bord d'Emirates peut accéder à des informations critiques en temps réel et est ainsi équipé des outils nécessaires pour assurer un service de qualité : personnalisation inédite de l'expérience de chaque client, partage d’informations telles que les préférences en matière de repas et de boissons, et même les tailles des vêtements de détente à bord - s'ils ont été utilisés lors de vols précédents.

Accès à une assistance 24h/24

L'initiative One Device améliore également les performances et les normes de sécurité des équipes de bord en leur garantissant un accès à une assistance 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier, notamment par l'intermédiaire d'une équipe d'experts spécialement formés au hub d'Emirates à Dubaï, ainsi que par via l'assistance Apple. Pour renforcer la sécurité à bord, l'équipage de bord peut vérifier les procédures officielles à tout moment, grâce à des manuels opérationnels mis à jour à distance, et utiliser One Device comme plateforme de formation continue par le biais du micro-apprentissage. Le personnel de cabine d'Emirates est autorisé à utiliser l'iPhone à des fins personnelles et ses données privées sont protégées.

Le déploiement de "One Device" a été rendu possible grâce à un atelier unique au siège d'Emirates à Dubaï ouvert 24h/24 et 7j/7, permettant au personnel de bord de poser des questions sur le matériel et les logiciels d'exploitation, d'accéder à l'assistance applicative d'Emirates, de répondre à leurs besoins en matière d'accessoires et plus encore.