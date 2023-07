Emirates cherche toujours à pourvoir de nombreux postes dans tous les métiers de l'aéronautique

Alors qu'elle a clôturé son exercice 2022-2023 avec un effectif de plus de 102 000 employés et que 17 160 personnes, Emirates, en vue de sa prochaine phase de croissance, est toujours engagée dans une vaste campagne de recrutement qui va se poursuivre durant les mois d'été.

Sessions en France pour les PNC

Pour recruter des personnels de bord, Emirates va organiser de nombreuses portes ouvertes et évènements de recrutement à travers le monde, dont la France. La compagnie de Dubaï organisera ainsi des portes ouvertes à Lyon (le 12 juillet, à l'Holiday Inn Lyon-Vaise), Nice (le 17 juillet, au Novotel du vieux Nice), Bordeaux (le 19 juillet, à l'Hilton Garden Inn), Toulouse (le 23 juillet, à l'hôtel Plaza Capitole), Paris (le 24 juillet, à l'hôtel Novotel Centre Tour Eiffel), Marseille (le 25 juillet, au Radisson Blu du vieux port), Montpellier (le 26 juillet, à l'hôtel Novotel).

900 pilotes recrutés depuis 2022

En août, Emirates une série de journées portes ouvertes pour recruter des pilotes au Royaume-Uni et en Irlande (à Dublin, Manchester, Londres-Gatwick et Londres-Stansted), après le succès de ses évènements à Budapest, Madrid et Lisbonne en juin. Une session d'information en ligne est prévue le 19 juillet à 13 heures, heure de Dubaï, et 11 heures, heure de France. Depuis 2022, Emirates a accueilli plus de 900 nouveaux pilotes dans le cadre de ses trois programmes de recrutement : "Direct Entry Captains" (destiné aux commandants de bord ayant une expérience récente sur les gros porteurs à commandes de vol électriques tels que les A330, les A340, les A350 et les A380), "Accelerated Command" (pour les commandants de bord Airbus expérimentés, qui commandent actuellement des avions à fuselage étroit sur des lignes régionales), "First Officer" (pour les pilotes ayant l'expérience des avions multi-moteurs et des équipages multiples, et possédant une licence de pilote de ligne "APTL" en cours de validité).

400 postes à pourvoir dans la maintenance avions

Pour les ingénieurs, Emirates Engineering prévoit des journées portes ouvertes en Australie, au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en juillet et en août. Avec 260 avions gros porteurs dans sa flotte, le plus grand programme de modernisation de l'aviation en cours, et l'arrivée prochaine des A350 et des Boeing 777 X, Emirates recherche 75 techniciens structurels ainsi que plus de 400 postes dans l'ingénierie de maintenance des avions et dans les fonctions d'appui à l'ingénierie.

Le groupe ambitionne aussi de recruter plus de 400 professionnels de l'informatique pour un éventail de rôles dans l'ingénierie logicielle, DevOps, cloud hybride, livraison agile, gestion de produits techniques, espace de travail numérique, cybersécurité, architecture informatique, innovation et gestion des services.

Pour son service clients, le groupe recherche des personnes qui bénéficieront d'une formation approfondie, avant de rejoindre Emirates Airport Services, dnata, marhaba ou les centres d'appels. Les personnes qui occupent des postes de service à la clientèle peuvent travailler à temps plein ou à temps partiel et bénéficier de la flexibilité nécessaire pour concilier leur vie personnelle et professionnelle.