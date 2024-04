Emirates célèbre ses 30 ans de présence à Nice

Emirates célèbre cette année 30 ans de voyages à destination et en provenance de Nice. Depuis le vol inaugural en 1994, plus de 2,8 millions de passagers ont emprunté la route Nice-Dubaï et les liaisons du vaste réseau de la compagnie. Emirates célèbre également le retour de son avion emblématique, l'A380, à Nice, proposant à ses clients de la Riviera un choix de voyages encore plus étendu et une connectivité renforcée vers plus de 140 destinations commerciales et de fret, via Dubaï. L'avion à deux étages a atterri le 4 avril à l'aéroport international de Nice Côte d'Azur à 13h40, heure locale.

8 500 tonnes de fret transporté depuis et vers Nice

La liaison Dubaï-Nice opérée par Emirates contribue économiquement à l’ensemble des activités de la région azuréenne en renforçant la capacité de sièges proposés, et en facilitant les voyages de loisirs ainsi que les échanges commerciaux. Acteur économique phare, la compagnie aérienne participe ainsi pleinement au rayonnement économique de ce territoire lié au tourisme et au commerce, grâce aux liens étroits développés avec les institutionnels, les chambres de commerce et les acteurs du tourisme. Nice est également une destination de fret importante pour la compagnie aérienne. Emirates SkyCargo – la division fret aérien d'Emirates – joue un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique et le maintien de liens économiques, en aidant les entreprises locales à se connecter à plus de 140 destinations commerciales et de fret (dont 10 dédiées au fret) dans le monde entier. En 2023, Emirates SkyCargo a transporté plus de 8 500 tonnes de fret depuis et vers Nice et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment des produits de parfumerie et des arômes, des produits pharmaceutiques, des pièces automobiles et aéronautiques et autres produits manufacturés.

35 vols hebdomadaires opérés par Emirates vers et au départ de France

Plus de 692 000 Français font partie du programme de fidélité Emirates Skywards. Ce programme primé d'Emirates et de flydubai, permet aux membres de profiter d’avantages exclusifs : des vols avec des compagnies aériennes partenaires, des séjours à l’hôtel, des achats dans des commerces et des activités proposées par la compagnie aérienne. Emirates dessert actuellement la France avec 35 vols hebdomadaires, dont trois vols quotidiens en A380 au départ de Paris, un vol quotidien en A380 au départ de Nice et un vol quotidien en B777 au départ de Lyon.