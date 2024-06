Emirates, Airbus et l'IATA lancent un programme inédit de formation pour les pilotes d'Airbus A350

Emirates, l'Association du transport aérien international (IATA) et Airbus ont uni leurs forces pour créer un programme amélioré de formation et d'évaluation basé sur les compétences ("Competency-Based Training and Assessment" - CBTA) pour la qualification de type A350, alors que la compagnie aérienne se prépare à la livraison de 65 A350 à partir de septembre 2024. Un premier groupe de 256 pilotes sera formé dans le cadre de ce nouveau cursus au "Training college" (Centre de formation) d'Emirates, à Dubaï, à partir de juillet 2024.

Un programme en deux phases

Le programme de formation avancée des pilotes utilise la méthodologie CBTA qui associe les directives de l'IATA à l'expertise et aux ressources opérationnelles d'Emirates, ainsi qu'à l'expérience de formation CBTA d'Airbus sur l'A350, qui s'étend sur plus de 10 ans. Axé sur les compétences et le comportement des pilotes, le programme CBTA A350 utilise la philosophie de formation CBTA éprouvée qui permet aux instructeurs d'évaluer la formation des pilotes et de rechercher des améliorations immédiates de leurs performances. Le programme se déroulera en deux phases et comprendra 20 jours de formation sur simulateur et d'évaluation, répartis en 15 sessions distinctes.

Le programme de qualification de type de l'A350 est l'un des moyens utilisés par Emirates pour préparer l'entrée en service de son nouvel appareil dans sa flotte. Outre la formation des pilotes, d'autres services de la compagnie travaillent également à la préparation de l'entrée en service de l'A350, notamment les équipes chargées de la prestation de services et de l'ingénierie.

Des normes alignées sur celles de l'OACI

Bénéficier des avantages et de l'efficacité de la formation CBTA est un objectif de longue date de l'industrie. Pour le personnel naviguant, l'IATA soutient cet objectif avec son guide CBTA pour la formation des équipages de bord, qui est entièrement aligné sur les normes CBTA de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et comprend des bibliothèques spécifiques pour les compagnies aériennes/opérateurs et les organismes de formation.