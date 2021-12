Emirates a reçu aujourd'hui son 123eme et dernier Airbus A380

La compagnie Emirates a réceptionné le 16 décembre son dernier Airbus A380 neuf, le 123eme exemplaire du gros-porteur pour la compagnie de Dubaï. Le dernier A380 livré à la compagnie bénéficie des derniers équipements intérieurs emblématiques de l'expérience Emirates, comme les suites privées et l'espace douche-spa en Première classe, le bar-lounge, la nouvelle classe Economie Premium, et les derniers systèmes de divertissement à bord, proposant les plus grands écrans individuels de l'industrie.

49% du programme A380

Emirates a été la première compagnie aérienne à annoncer une commande d'A380 lors du salon aéronautique de Farnborough en 2000, lorsque l'appareil été encore présenté sous l'appellation A3XX. Cet engagement a été renouvelé via une commande de 15 appareils supplémentaires au salon aéronautique de Dubaï en 2001. Cette annonce importante a eu lieu seulement six semaines après que les attentats du 11 septembre 2001 ait remis en question tout l'industrie aérienne mondiale, comme jamais auparavant. Sur un total de 251 appareils livrés aux compagnies aériennes depuis le lancement de l'appareil très gros porteur, Emirates reste de loin le plus important opérateur d'A380 dans le monde, avec un total de 49 % de l'ensemble du total d'appareils livrés. "L'A380 est un avion unique à bien des égards. Il a permis à Emirates de redéfinir l'expérience de voyage, de répondre efficacement à la demande dans un contexte de créneaux d'atterrissage contraints dans les aéroports et de soutenir la croissance de notre réseau. L'A380 restera l'avion emblématique d'Emirates dans les années à venir et un pilier fondamental pour notre stratégie en termes de réseau", déclare Sir Tim Clark, président d'Emirates.

Airbus conserve les compétences

"Nous avons un certain nombre de clients qui continuent à investir et notamment dans les dernières configurations et aménagements de cabine de l'avion", explique Philippe Mhun, directeur des programmes et services d'Airbus. "L'A380 va encore être opéré pendant une vingtaine d'années. Donc Airbus s'organise pour supporter les compagnies aériennes telles qu'Emirates, car c'est notre plus gros client pour cet avion. Dans les prochaines années, nous continuerons à améliorer le produit et sa productivité. Nous avons une expérience pour faire la transition entre un programme de production et un programme qui n'est plus qu'un programme en service. Nous avons constitué des stocks de pièces de rechange. Nous avons gardé les moyens qui permettent de fabriquer certains éléments, si nécessaire. Nous avons aussi la capacité de fournir de la maintenance clé en main à nos clients. Nous gardons aussi les moyens de formation pilotes avec des simulateurs pour continuer à former des pilotes A380. Nous faisons la même chose pour les mécaniciens et les PNC. D'un point de vue organisationnel, un certain nombre des moyens d'ingéniérie qui étaient au sein du programme A380 sont transférés dans l'après-vente, comme on a pu le faire pour les programmes précédents. Nous aurons donc toujours des experts A380 qui seront là pour s'occuper des éventuels problèmes en service. Nous gardons donc cette compétence. Cela nous permettra aussi d'accompagner les compagnies aériennes dans d'éventuels rétrofits et reconfigurations cabines".