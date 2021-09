Emerald Airlines peut prendre ses six ATR 72-600

La relève de Stobart Air

La relève de la défunte compagnie régionale Stobart Air, mis en faillite en juin dernier, est désormais assurée. Emerald Airlines a reçu son certificat de transporteur aérien et sa licence d'exploitation lui permettant d'assurer une activité commerciale régulière pour le compte d'Aer Lingus. Le nouveau transporteur annonce un accord avec le loueur irlandais Chorus Aviation sur la location de six ATR 72-600 dont un a d'ores et déjà été livré. Des appareils qui ont de fortes chances de provenir du parc de Stobart Air qui comptait 12 ATR 72-600 et un ATR 42-600 au registre.

Un réseau plus resserré

L'accord de franchise passé avec Aer Lingus a une durée de dix ans et porte "sur une connectivité entre l’Irlande et les aéroports régionaux du Royaume-Uni, de l’île de Man et de Jersey, avec des options pour l’extension du réseau à d’autres aéroports régionaux à l’avenir ». Emerald Airlines démarre en toute logique avec un réseau plus resserré que celui de Stobart Air pour cause de prise en compte de la durée de la pandémie et de ses effets sur le transport aérien. Avant la crise Stobart Air assurait 43 lignes dont 12 pour le compte d'Aer Lingus et le reste pour le compte de la constellation British Airways.