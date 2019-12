EME Aero certifié EASA 145 pour la maintenance

EME Aero, ou centre de service Engine Maintenance Europe, obtient la certification EASA 145 en tant qu'atelier de maintenance. La joint-venture 50/50 entre Lufthansa Technik et MTU Aero Engines, fondée il y a moins de deux ans, démarrera bientôt son activité. Les deux actionnaires ont investi près de 150 millions d'euros dans l’acquisition en mars 2018 d’un terrain à Jasionka, près de Rzeszów, et dans la construction d'une installation de haute technologie conçue pour accueillir 450 visites en atelier par an. La société prendra initialement en charge le moteur Pratt & Whitney PW1100G-JM GTF. Le travail sera réalisé par 235 employés formés sur les sites d’EME Aero et de ses actionnaires en Allemagne. D'ici 2026, EME Aero devrait compter un effectif d'environ 1 000 employés et prendre en charge les modèles Pratt & Whitney PW1500G et PW1900G. L'achèvement du site et l'ouverture officielle de l'entreprise sont prévus au printemps 2020.