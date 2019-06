EmbraerX dévoile son concept de taxi aérien urbain

EmbraerX a dévoilé son nouveau concept de taxi aérien urbain lors du sommet Uber Elevate, qui se tient actuellement dans la ville de Washington, aux Etats-Unis.

Le concept d'aéronef, de type ADAVe (eVTOL, autrement dit décollage et atterrissages verticaux à l'aide d'une motorisation électrique) fait partie de l'approche multi-projets d'EmbraerX, la filiale de l'avionneur brésilien.

Plutôt qu'une approche typée convertible, EmbraerX a fait le choix d'un système plus classique, mêlant huit rotors de sustentation et deux soufflantes servant aux vols en palier. Les huit rotors sont disposés sur deux surfaces alaires hautes dont un pseudo plan canard à l'avant, en flèche inversée, et un plan en flèche pour la voilure.

Le système d'atterrissage est on ne peut plus classique, puisqu'il utilise de classiques patins à l'image des hélicoptères. L'avionneur brésilien n'a précisé ni capacité de transport, ni performances et encore moins caractéristiques. Tout juste est-il précisé que l'aéronef bénéficiera de commandes de vol électriques de 5e génération.