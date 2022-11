Embraer soutient une action en justice contre Boeing pour "débauchage de talents".

Boeing "débauche" des ingénieurs qui travaillaient dans les entreprises brésiliennes Embraer, Akaer, Avibras, AEL Sistemas et Safran

Embraer, ainsi que d'autres sociétés brésiliennes du secteur de la sécurité et de la défense, soutiennent le procès contre Boeing pour sa stratégie de "débauchage" d'ingénieurs brésiliens. Selon le média Xinhuanet, rapporte AviacionLine, Embraer a indiqué, par le biais d'un communiqué, qu'elle soutient les actions déposées par l'Association brésilienne des industries de équipements de défense (ABIMDE) et l'Association brésilienne des industries aérospatiales (AIAB) devant le tribunal fédéral de Sao José dos Campos, à Sao Paulo, pour que Boeing cesse de "débaucher" des ingénieurs qualifiés qui travaillaient dans les entreprises brésiliennes Embraer, Akaer, Avibras, AEL Sistemas et Safran.

Boeing a embauché plus de 200 professionnels brésiliens qualifiés

"Embraer soutient l'action en justice engagée contre Boeing. Nous suivons le dossier, sachant qu'il s'agit d'une question d'intérêt national", indique le document. Le président de l'AIAB, Julio Shidara, a estimé qu'en 12 mois, Boeing a embauché plus de 200 professionnels brésiliens hautement qualifiés, spécialisés dans la sécurité, la défense et l'aérospatiale. "L'impact est déjà significatif : dix des plus importantes entreprises stratégiques du secteur de la défense ont déjà des ingénieurs embauchés par Boeing. Certaines ont perdu environ 70% de leur personnel dans des domaines spécifiques et essentiels à l'activité", explique Roberto Gallo, président d'ABIMDE.

Principalement du segment aérospatial

Selon les informations du site partenaire Aeroin, les professionnels embauchés par Boeing sont principalement issus du segment aérospatial. Il s'agit d'ingénieurs hautement qualifiés, formés dans des institutions publiques (telles que l'ITA, l'UFMG et l'UFSCar) avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, ayant participé à des projets dans les domaines de la Défense et de la Sécurité, ou possédant des connaissances essentielles pour la souveraineté nationale et ayant accès à des informations qualifiées et à des données classifiées de projets stratégiques pour le Brésil.