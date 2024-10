Embraer renforce sa coopération industrielle avec la République tchèque

Accord de coopération industrielle (ICA) avec le ministère tchèque de la Défense

Embraer vient de franchir une étape importante en signant un accord de coopération industrielle (ICA) avec le ministère tchèque de la Défense. Cet accord stratégique va permettre pour Embraer de renforcer son partenariat à long terme avec la République tchèque, dans le but d'améliorer les capacités industrielles et technologiques locales. Des accords distincts, également signés au cours de la cérémonie, augmenteront la part de travail d'Aero Vodochody sur le programme C-390 Millennium, ainsi que l'échange de connaissances et le transfert de savoir-faire et d'expertise à LOM Praha.

Aero Vodochody, partenaire à part entière du programme C-390 Millennium

Aero Vodochody, un important fabricant aérospatial tchèque, est un partenaire à part entière du programme C-390 Millennium depuis son lancement en 2011, produisant le fuselage arrière, les portes pour les parachutistes et l'équipage, la porte d'urgence et les écoutilles, la rampe de chargement et le bord d'attaque fixe. L'accord de coopération représentera une augmentation des pièces du C-390 fabriquées à Aero, et la mise en œuvre de nouvelles capacités industrielles, avec un impact positif en termes d'emplois créés en République tchèque et la valeur des exportations de cette entreprise.

LOM Praha sur la maintenance du C-390

L'entreprise publique de maintenance, de réparation et de révision, LOM Praha, bénéficiera d'un échange de connaissances sur la maintenance de l'avion C-390, préparant ses techniciens à effectuer des activités de maintenance organique et intermédiaire, et permettant à l'entreprise d'être intégrée dans la gestion du cycle de vie de l'avion C-390. En outre, cet accord permettra aux deux entreprises d'explorer d'autres possibilités en matière de services et de soutien pour le C-390, ouvrant ainsi la voie à un éventuel partenariat à long terme. Cette nouvelle étape renforce l'engagement d'Embraer à consolider ses liens avec ses partenaires locaux, contribuant ainsi à leur croissance. Dans le cadre de sa stratégie, Embraer a également l'intention de collaborer avec des universités et des instituts de recherche locaux sur des projets aérospatiaux avancés. Ces initiatives favoriseront l'échange de connaissances, créeront des opportunités pour les ingénieurs tchèques et stimuleront l'innovation dans les technologies aérospatiales de nouvelle génération.