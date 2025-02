Embraer obtient une commande ferme de 15 E190-E2 de la part d'ANA

15 E190-E2 pour ANA

La compagnie aérienne japonaise ANA a commandé 15 E190-E2 à Embraer avec des options pour cinq appareils supplémentaires. Le choix de l'E190-E2 s'inscrit dans le cadre du plan de renouvellement de la flotte d'ANA. Les livraisons des avions E190-E2 à ANA devraient débuter en 2028.

Les E-Jets au Japon depuis 2009

Les E-Jets d'Embraer sont exploités au Japon depuis 2009 et bénéficient du soutien du personnel d'Embraer dans le pays. L'E190-E2 d'ANA sera également le premier E-Jet de nouvelle génération à être exploité au Japon. L'intérieur de l'appareil se caractérise par une cabine spacieuse et silencieuse et par les sièges deux par deux caractéristiques d'Embraer. En outre, les hublots agrandis renforcent la sensation de lumière et d'espace, tandis que les unités de service individuelles pour les passagers (ventilateur, liseuse) ajoutent un confort personnalisé. Chaque passager bénéficie ainsi de plus d'espace personnel et de plus de place pour ses bagages à main.

Aérodynamique et voilure améliorées



La famille d'avions E2 d'Embraer s'appuie sur les 20 ans d'opérations des E-Jets de première génération, l'aérodynamique améliorée des E190-E2, la conception revue de leur voilure et les nouvelles technologies. Ces améliorations permettent de réduire de 25 % les émissions de carbone et la consommation de carburant par rapport aux E-Jets de la génération précédente. Ensemble, les E-Jets et E-Jets E2 sont exploités par plus de 80 compagnies aériennes dans 50 pays.