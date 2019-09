Embraer livre son premier E195-E2 à AerCap et Azul

Embraer a livré le 12 septembre, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans son installation principale de Sao José dos Campos, son premier E195-E2, le plus grand des trois membres de la famille E-Jets E2 d'avions commerciaux. Les bénéficiaires sont AerCap, la plus grande société de location d'avions au monde, et Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Azul est l'opérateur mondial de lancement de l'E195-E2 et a passé des commandes fermes pour 51 biréacteurs de ce type. La compagnie recevra cinq autres appareils en 2019.

« La livraison d'aujourd'hui est une occasion importante », a déclaré John Slattery, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation. « C'est le plus grand avion commercial qu'Embraer ait jamais construit", a t-il ajouté. Azul configure l'E195-E2 en une seule classe avec 136 sièges et déploiera l'avion sur plusieurs routes nationales et internationales.

En avril, l'E195-E2 a reçu son certificat de type de trois autorités de réglementation : l'ANAC, l'Agence brésilienne de l'aviation civile (Agência Nacional de Aviaçao Civil); la FAA (Federal Aviation Administration) et l'AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

Les essais en vol ont confirmé que l'avion a une consommation de carburant est inférieure de 1,4 % à celle prévue, soit 25,4 % de carburant en moins par siège que la génération actuelle E195. Les coûts d'entretien sont de 20 % inférieurs, d'après le constructeur.

Comme l'E190-E2, l'E195-E2 a les plus longs intervalles de maintenance dans la catégorie des monocouloirs avec 10 000 heures de vol pour les contrôles de base et aucune limite de calendrier pour les opérations E-Jet typiques. Cela signifie 15 jours supplémentaires d'utilisation des aéronefs sur une période de dix ans par rapport à la génération actuelle E-Jets.