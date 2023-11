Embraer et le saoudien SAMI veulent coopérer sur le C-390

La SAMI poursuit sa stratégie de diversification

Le groupe aérospatial et de défense saoudien SAMI pour Saudi Arabian Military Industries poursuit sa stratégie de diversification industrielle dans le but de doter le royaume d'une base industrielle et technologique de défense dans le cadre plus global du programme Vision 2030. C'est dans cette logique que vient d'être signé un protocole d'accord avec le constructeur brésilien Embraer sur une coopération à plusieurs volets relatifs à l'avion de transport tactique C-390 qui vient de réaliser une série de ventes en Europe.

Coopérations sur l'avion de transport tactique Embraer C-390

Premier volet de cette coopération : "promouvoir les capacités du C-390 et assurer tout le soutien au royaume d'Arabie saoudite". Les volets suivants sont industriels. La SAMI et Embraer vont "travailler à mettre sur pied des moyens MRO complets" pour l'avion de transport tactique brésilien. Les deux partenaires vont également explorer les scénarios de l'établissement d'un atelier MRO à vocation régionale et même d'une ligne d'assemblage final. Enfin, ces implantations industrielles s'accompagneront d'un volet formation, désormais incontournable.

Taux de nationalisation de 50 % dans le secteur de la défense

Comme le rappelle le président de la SAMI, Walid A. Abukhaled, le plan de marche du plan Vision 2030 a porté le «taux de nationalisation» à 50% "pour les contrats de projets liés aux industries militaires". "Les usines sont également obligées de produire les équipements localement, au lieu de les importer, une fois les capacités acquises", indiquait un responsable saoudien en 2017, lors de la création de la SAMI. Cela suppose aussi qu'il y ait des personnels techniques en nombre suffisant pour accompagner le développement de cette BITD.