Embraer et la NAC signent une commande ferme pour un maximum de 10 nouvelles conversions d'Embraer P2F

En mai 2022, NAC et Embraer ont conclu un accord de principe pour prendre jusqu'à 10 conversions ; cette commande est désormais confirmée. Les appareils à convertir proviendront de la flotte existante d'E190/E195 de la NAC. En juillet 2022, la NAC a signé un protocole d'accord avec Astral Aviation, basée à Nairobi, au Kenya, pour la conversion de ses deux premiers E190F de passagers en avions de fret. Les conversions E-Jets P2F d'Embraer offrent des performances et une économie de premier plan dans ce segment. Les E-Jets Freighters auront une capacité de volume supérieure de plus de 50 %, un rayon d'action trois fois supérieur à celui des grands turbopropulseurs cargo et des coûts d'exploitation jusqu'à 30 % inférieurs à ceux des narrowbodies.

Avec plus de 1 700 E-Jets livrés par Embraer dans le monde, les clients P2F bénéficient d'un réseau de services mondial mature et bien établi, en plus d'un portefeuille complet de produits prêts à soutenir leurs opérations dès le premier jour.

La conversion en avion-cargo sera effectuée dans les installations d'Embraer au Brésil et comprend la porte de fret avant du pont principal ; le système de manutention du fret ; le renforcement du plancher ; la barrière rigide de fret (RCB) - barrière 9G avec porte d'accès ; le système de détection de fumée de fret (compartiment de fret du pont principal de classe E), les modifications du système de gestion de l'air (refroidissement, circulation d'air, etc.) ; retrait intérieur et dispositions pour le transport de matières dangereuses.

En combinant le fret en vrac sous le plancher et le pont principal, la charge utile structurelle brute maximale est de 13 150 kg pour le E190F et de 14 300 kg pour le E195F. Compte tenu de la densité de fret typique du commerce électronique, les poids et volumes nets sont également impressionnants : l'E190F peut gérer une charge utile de 23 600lb (10 700kg) tandis que l'E195F une charge utile de 27 100lb (12 300 kg).