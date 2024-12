Embraer et la FAB vont étendre les capacités de missions spéciales du C-390 Millennium

Une nouvelle version potentielle du C-390

Le C-390 pourrait devenir une plate-forme aéroportée encore plus polyvalente que ce qu'elle n'est actuellement. C'est en tout cas ce qui est analysé actuellement entre Embraer et l'armée de l'air brésilienne (Força Aérea Brasileira ou FAB) au travers d'un accord signé le 3 décembre 2024 à la Mostra BID, le salon national de la défense et de la sécurité à Brasilia. Le but avoué est d'approfondir les études de collaboration visant à étendre les capacités du C-390 Millennium pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), avec un accent particulier sur la patrouille maritime, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler un développement exploratoire.

ISR et patrouille maritime

Sa polyvalence lui permet le transport de troupes et le ravitaillement en vol, sans parler du kit de lutte anti-feu précédemment testé au Brésil (voir A&C n°2899). L'avion peut être équipé d'une nacelle optronique pour des missions de recherche et de sauvetage de jour comme de nuit. En conséquence, l'étape suivante et presque logique est celle d'une plate-forme aéroportée pour des missions de patrouille ou ISR. Le nombre de clients du C-390 en Europe n'a cessé de croître. Le C-390 Millennium a été ainsi choisi par le Brésil, mais aussi la Hongrie, l'Autriche, la Corée du Sud -qui semblait jusqu'alors chasse gardée de l'oncle Sam- les Pays-Bas, la République tchèque, le Portugal et la Suède pour moderniser leurs forces aériennes.

La FAB intéressée par la patrouille maritime

Considérant sa capacité en soute et sa charge utile de 26 t, l'autonomie de l'appareil, dans le rôle de patrouilleur maritime aussi bien que d'appareil ISR, le C-390 serait une alternative intéressante à la concurrence, peut-être à moindre coût. Pour le Brésil, c'est d'abord la possibilité d'un avion de patrouille maritime qui intéresse la FAB, le pays étant bordé sur toute sa façade ouest par l'océan atlantique. « Les études visant à adapter l'avion C-390 Millennium aux missions ISR ont évolué de manière structurée, en analysant la capacité de l'avion à évoluer pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'armée de l'air brésilienne, en particulier en ce qui concerne la patrouille maritime », souligne le lieutenant-brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, commandant de l'armée de l'air brésilienne. La prochaine édition du Salon du Bourget permettra peut-être d'en savoir plus, car pour le moment kit ou nouvelle version du C-390, pour le moment rien n'est défini.