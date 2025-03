Embraer effectue des essais de voilure pour son démonstrateur technologique

Des essais de fatigue structurelle de l'aile

Embraer a annoncé le 19 mars 2025 avoir réalisé avec succès les premiers essais de fatigue structurelle de l'aile qui sera utilisée dans sa plate-forme de démonstration des nouvelles technologies (PDNT). Le projet d'innovation est financé par le Fonds National de Développement, Scientifique et Technologique (FNDCT) - avec le soutien du Ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MCTI) et du Finep, qui promeut le développement économique et social du Brésil à travers le financement public de la Science, de la Technologie et de l'Innovation - et se concentre sur la recherche et le développement de niveaux de maturité technologique (TRL) faibles et moyens. Alltec, Equatorial, Motora et TecCer y participent en tant que co-exécutants.

Pour la plate-forme de démonstration des nouvelles technologies

La première phase de ce projet implique le développement de processus et de méthodes pour soutenir l'analyse dans les bancs d'essai au sol (RIG). La structure du modèle de référence de l'aile composite utilise de nouvelles techniques de production et a été soumise à des charges progressives dépassant de plus de 200 % la limite prévue. « Le projet réunit l'industrie, le gouvernement et le monde universitaire pour le développement de la recherche appliquée qui contribue à la génération de connaissances et à la formation du personnel », a déclaré Cleiton Silva, vice-président de la technologie et des projets avancés chez Embraer. « Les innovations technologiques sont essentielles pour accélérer l'aviation durable de demain et renforcer la compétitivité de l'industrie brésilienne. »

Nouveaux matériaux, processus et méthodologies innovants

L'essai de charge statique a été réalisé chez ACS Aviation, fournisseur de la plateforme de démonstration et partenaire d'Embraer à São José dos Campos, au Brésil. Il a permis de valider des processus et des méthodologies innovants, ainsi que de nouveaux matériaux. Les prochaines étapes comprennent la fabrication du fuselage et de l'empennage du laboratoire volant. Des instituts brésiliens de science et de technologie participent à la recherche, tels que l'Institut technologique de l'aéronautique (ITA), l'Institut technologique de Mauá (IMT), l'Institut de recherche technologique (IPT) et l'École d'ingénierie de São Carlos, qui appartient à l'Université de São Paulo (USP).