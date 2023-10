Embraer dévoile une nouvelle version du Phenom, le 100EX

Nouveau Phenom 100EX

C'est le 9 octobre 2023 qu'Embraer a dévoilé le jet d'affaires Phenom 100EX, la dernière évolution de la série Phenom 100, lequel est apparu sur le marché en 2008 et compte aujourd'hui plus de 400 avions en service. Aujourd'hui, le nouveau Phenom 100EX se veut offrir un confort de cabine supérieur, une polyvalence opérationnelle et une avionique centrée sur le pilote et améliorée sur le plan de la sécurité, afin d'offrir une expérience de vol ultime.

Nouvelle cabine

"Le Phenom 100EX est le résultat d'améliorations continues au fil des ans, basées sur les commentaires des clients. L'avion intègre l'ADN de conception d'Embraer, qui a influencé la combinaison des commandes de la cabine dans des panneaux techniques supérieurs élégants, ainsi que la conception des sièges, l'utilisation accrue de matériaux plus durables et des tables affleurant les murs pour maximiser l'espace de travail", commente Embraer.

Cinquième siège

L'avion comprend également des améliorations intérieures, telles qu'un cinquième siège orienté vers le côté et des toilettes avec ceinture pour augmenter le nombre de passagers. Ces caractéristiques intérieures complètent la section transversale OvalLite, qui offre plus d'espace pour la tête et les jambes. Le Phenom 100EX est le premier de sa catégorie à être équipé d'un système d'alerte et de sensibilisation au dépassement de piste (ROAAS), qui agit pendant l'un des moments les plus critiques du vol pour donner une image claire des conditions d'atterrissage prévues.

2182 km d'autonomie

Le Phenom 100EX peut voler à 41 000 pieds (12 497 mètres) et est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney Canada PW617F1-E d'une poussée de 1 730 livres chacun. En plus d'une vitesse de croisière de 406 nœuds et d'un rayon d'action de 1 178 milles nautiques (2 182 km) pour quatre occupants avec les réserves IFR de la NBAA, le Phenom 100EX est capable d'atteindre la vitesse de Mach 0,70.