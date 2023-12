Elixir Aircraft reçoit la certification de l'EASA pour la configuration cockpit tout écran

Certification EASA pour l'agencement d'un nouveau cockpit

Le constructeur d'avions de 4ème génération certifié EASA CS-23, Elixir Aircraft, passe un nouveau cap dans son développement continu en recevant la certification EASA pour l'agencement d'un nouveau cockpit, le "Full Glass Cockpit" ou cockpit tout écran. Il se compose de deux écrans tactiles Garmin G3X, d'un GTN750xi et d'une unité de communication et de navigation de secours Garmin GNC355a.

Formation au pilotage

"Avec cette nouvelle configuration de cockpit désormais certifiée, l'Elixir correspond parfaitement au marché mondial de la formation au pilotage", explique Mike Tonkin, responsable des ventes monde chez Elixir Aircraft. "Nous savons que la flotte vieillissante des monomoteurs à pistons, dont l'âge moyen des avions est de 48 ans, doit être remplacée dans le monde entier. Chez Elixir Aircraft, nous pensons que nous avons l'avion certifié EASA CS-23 idéal pour répondre aux exigences actuelles du marché de formation au pilotage. L'Elixir est moderne, sûr, polyvalent et extrêmement rentable avec un coût d'exploitation horaire moyen d'environ 50€ pour toute école de pilotage effectuant environ 500 heures de vol par an et par avion", ajoute Mike Tonkin.



Elixir 100CH, la version tout écran retenue par Airbus Flight Academy Europe

La configuration standard pour la formation au pilotage sur l'Elixir 100CH comprend donc une suite avionique Garmin complète mais également des équipements de sécurité standards comprennent : résistance à la vrille, parachute balistique, indicateur d'angle d'attaque, volets électriques à double fente, réservoir de carburant antidéflagrant et train d'atterrissage oléopneumatique renforcé. La roue de nez combinée, la voie large et le centre de gravité bas minimisent les rebonds à l'atterrissage associés aux accidents de perte de contrôle et aux sorties de piste. L'Elixir est propulsé par un moteur Rotax 912iS de 100CH, peu bruyant, avec une consommation de carburant d'environ 11 litres par heure.