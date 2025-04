Elixir Aircraft livre son premier avion à Egnatia Aviation

Première livraison d'un Elixir pour Egnatia...

Le 9 avril 2025, dans le cadre du salon Aero Friedrichshafen (Allemagne) qui se tient du 9 au 12 avril, Elixir Aircraft a livré à l'école de pilotage grecque, Egnatia Aviation, le premier des Elixir commandés en 2024. L'avion, aux couleurs de son nouvel opérateur et de la société de location d'avions Green Aerolease, a été convoyé en vol depuis La Rochelle. Cet Elixir fait partie du premier lot de six avions qui doit être livré en 2025 et sera basé sur l'aéroport de Kavala-Amygdaleon.

... Sur 12 appareils commandés

Egnatia Aviation a commandé douze Elixir en octobre 2024. Les pilotes de réception d'Elixir Aircraft ont convoyé le premier depuis La Rochelle jusqu'à Friedrichshafen, afin de le livrer mercredi 9 avril. Les clés de cet Elixir aux couleurs de l'école grecque ont été remises par Cyril Champenois, cofondateur et directeur des ventes d'Elixir Aircraft à Dimitris Lymperakis, fondateur et président-directeur général d'Egnatia Aviation. Exposé aux côtés de deux autres Elixir de même configuration « école » (moteur Rotax 912 de 100 chevaux, glass cockpit), ce premier avion rejoindra sa base « Lydia » Kavala-Amygdaleon, en Grèce, dès la fermeture du salon. Cinq autres exemplaires doivent être livrés en 2025, le second lot de six avions en 2026.

Livraisons ailleurs en Europe et bientôt au-delà

La demande croissante de nouveaux pilotes de ligne (500 000 pilotes à recruter d'ici 2050 selon l'IATA) impose aux écoles du monde entier de maintenir une flotte pleinement opérationnelle ; tout en anticipant son renouvellement par des avions de 4e génération. L'Elixir, composé d'un minimum de pièces et d'une structure légère tout carbone offrant un coût opérationnel, une consommation et une maintenance réduits, arrive au bon moment sur le marché mondial.

200 commandes aux Etats-Unis

Avec trente exemplaires déjà opérés en France et grâce aux livraisons européennes en cours (Écosse, Espagne, Grèce) et aux marques d'intérêt d'autres continents (200 commandes aux États-Unis, discussions en Asie), Elixir Aircraft affirme sa stratégie de globalisation. L'accélération des cadences de production et l'extension des infrastructures industrielles répondent à cette ambition.