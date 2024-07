Elixir Aircraft accélère sa production

De l'autre côté de l'Atlantique, à Oshkosh

Pendant que se tient en Europe le salon international de Farnborough, outre-Atlantique l'EAA (Experimental Aircraft Association) AirVenture se déroule pendant la même semaine, du 22 au 28 juillet 2024, à Oshkosh, dans le Wisconsin. Elixir Aircraft, constructeur français d'avions de formation, y expose pour la 3e fois ses appareils. En effet, Elixir Aircraft est présent à AirVenture avec deux avions 100 et 140 chevaux de sa gamme Elixir. Une grande partie de l'équipe commerciale et du support client a fait le déplacement pour rencontrer les clients nord-américains. Installé au coeur de la zone dédiée aux constructeurs certifiés, tout près de l'entrée principale, Elixir Aircraft affiche ses ambitions pour le marché américain.

25, puis 26 appareils livrés

À cette occasion, Elixir Aircraft annonce avoir livré plus de 25 appareils, le numéro de série 26 ayant été livré à la société de location d'avions Locavion (France). Alors que les écoles du monde entier renouvellent leurs flottes, l'avion de 4e génération Elixir a déjà conquis une vingtaine de clients européens, dont l'école Airbus Flight Academy, qui en exploite plusieurs exemplaires. Avec l'objectif de livrer un avion par semaine à partir de la fin de l'année, Elixir Aircraft poursuit la montée en puissance de sa production afin de répondre à la demande, qui représente plus de 200 commandes et pré-commandes. Parallèlement, l'usine de Sarasota en Floride, destinée au ré-assemblage des avions américains, ouvrira dans le courant de l'année 2025.

Nouvelle usine et agrandissements

Ainsi, dans le même temps, Elixir Aircraft prépare l'ouverture de son usine américaine pour 2025. Située sur l'aéroport de Sarasota Bradenton en Floride, elle sera principalement consacrée au ré-assemblage initial des avions livrés aux clients américains. Plus de 200 avions Elixir ont été commandés (commandes fermes et précommandes) par le marché américain. Environ 200 personnes seront employées à Sarasota, portant l'effectif total de l'entreprise à 400 collaborateurs. Et afin d'accompagner l'accélération de sa production, Elixir Aircraft agrandit ses 3 sites français à La Rochelle. Une usine de 15 000 m2 y verra le jour en 2026.