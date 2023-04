Elisa Aerospace : le campus de Bordeaux a désormais sa maison des étudiants

210 m2 d'espace conviviaux au rez-de-chaussée

Depuis ce mois, la maison des étudiants du Campus d'Elisa Aerospace à Saint-Jean-d'Illiac en Gironde, a ouvert ses portes à proximité du terrain multisports. Au rez-de-chaussée, plus de 210 m² d’espace conviviaux équipés d’un bar/ cafétéria, s’ouvrant sur une terrasse. Des vestiaires pour les sportifs, les utilisateurs des ateliers et garages seront à disposition. À l’étage, 10 bureaux hébergeront les associations qui pourront profiter d’une terrasse destinée à l’observation et à la photographie du ciel. Un deuxième bâtiment est envisagé pour 2025.

Un campus ouvert près de Bordeaux en janvier dernier

Elisa Aerospace a ouvert son Campus girondin le 7 janvier dernier. Un bâtiment de 5 600 m2 accueillant plus de 260 étudiants évoluant dans deux formations : Ingénieurs (en 5 ans) et Assistant Ingénieur « Bachelor Sciences et techniques – industrie des transports » (en 3 ans). Déjà présente dans les Hauts-de-France et sur le territoire néo-aquitain, l’école d'ingénieurs conforte donc son expansion et diversifie ses implantations au plus près de la filière aérospatiale.

Un bel écrin pour apprendre, vivre et se détendre

Le Campus d'Elisa Aerospace offre des espaces de travail et de détente lumineux avec un terrain multisports et offre des installations neuves logeant 19 salles de cours. Des salles de TD, d’informatique et de TP (électronique, physique et EEA) ou encore un fablab font d’Elisa Aerospace Bordeaux un bel écrin pour y travailler, apprendre, vivre et se détendre.