Elisa Aerosace se dote d'un nouvel espace Tech One

Se préparer à l'industrie du futur

L'école d'ingénieurs Elisa Aerospace, implantée sur le campus des Hauts-de-France, vient de se doter d'un nouvel espace pédagogique de 400 m2 pour préparer ses élèves aux nouvelles attentes et pratiques technologiques liées à la 4ème révolution industrielle et de la mobilité du futur. Tout est désormais prêt pour la rentrée 2022. Cette surface supplémentaire comprend trois nouveaux espaces projets et une salle bien équipée, dénommée

ELISA Tech One. L'ensemble représente pour un investissement de 150 000 euros.

Imprimantes 3D et robotique collaborative

En s’appuyant sur l’écosystème de son partenaire l’incubateur Euratechnologies, ELISA Aerospace s’est ainsi équipée de cinq nouvelles imprimantes 3D de la start-up Dagoma, pour former ses étudiants aux nouvelles technologies de fabrication additive d’éléments mécaniques. Afin de permettre aux élèves d’appréhender les contraintes des chaînes de production de nouvelle génération et de développer leurs compétences en robotique collaborative, la salle ELISA Tech One est aussi équipée de cinq bras articulés six axes et des convoyeurs de l’entreprise Niryo.

Soufflerie subsonique

L’offre pédagogique est complétée par une soufflerie subsonique qui permettra de visualiser et mesurer l’efficience aérodynamique de maquettes, réalisées grâce aux imprimantes 3D, de nouveaux profils d’ailes ou d’architectures d’aéronefs novatrices dans le cadre du "développement d’une

aéronautique plus écoresponsable", souligne l'école.