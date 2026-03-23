Egide lève 8 millions d'euros et prépare un drone intercepteur de Shahed
Egide lève 8 millions d'euros et prépare un drone intercepteur de Shahed
Helen Chachaty
Helen Chachaty

publié le 23 mars 2026 à 15:36

303 mots

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Egide lève 8 millions d'euros et prépare un drone intercepteur de Shahed

La startup française fondée en 2025 poursuit ses travaux de développement d'un intercepteur de drone et annonce une levée de fonds de huit millions d'euros.

Les drones intercepteurs de drones ont le vent en poupe. La startup française Egide, fondée en 2025 par deux anciens du missilier MBDA, annonce avoir effectué une levée de fonds de huit millions d'euros, menée par les investisseurs européens Eurazeo, Expeditions et Heartcore Capital, avec une participation de Galion.exe et

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Helen Chachaty
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23/03/2026 15:36
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