EFW et Haite vont collaborer à la conversion des Airbus A321P2F

Haite réalisera des conversions P2F pour le programme Airbus A321P2F d'EFW

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), centre d'excellence pour les conversions d'Airbus cargo et la maintenance d'aéronefs, et Sichuan Haite Hi-Tech (Haite), fournisseur de solutions MRO d'aéronefs coté en bourse en Chine, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention (LOI) pour une collaboration sur les conversions d'Airbus Passenger-to-Freighter (P2F). Dans le cadre de ce partenariat, Haite effectuera les conversions P2F pour le programme A321P2F d'EFW sur le site de Haite à Tianjin, en Chine. En tant que première société de conversion tierce pour le programme A321P2F d'EFW, Haite commencera avec une ligne de conversion et introduira le premier avion A321 à convertir au troisième trimestre 2023. Cela portera les sites de conversion mondiaux dont dispose EFW pour son programme A321P2F à un nombre total de quatre, à savoir à San Antonio, aux États-Unis, à Singapour et à Guangzhou et Tianjin, en Chine.

4 sites de conversion d'avions passagers en cargos pour EFW

"Nous sommes heureux de gagner un partenaire renommé en Chine grâce à notre dernière collaboration avec Haite, qui a une grande expérience des conversions de fret", a déclaré Jordi Boto, PDG d'EFW. "Ce nouveau partenariat soutiendra grandement notre stratégie d'expansion du réseau mondial de notre programme P2F à fuselage étroit. Il renforcera également notre présence en Chine, qui est l'un des marchés aéronautiques les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde." "Nous sommes très honorés d'avoir la confiance d'EFW en Haite à travers notre collaboration en tant que premier site de conversion tiers pour le programme A321P2F", a déclaré M. Wan Tao, président de Haite Hi-Tech. "C'est une étape passionnante pour nous de travailler sur la solution de conversion préférée, et je suis impatient de renforcer notre partenariat mutuellement bénéfique à long terme."

La famille de programmes Airbus P2F d'EFW : A320P2F, A321P2F et A330P2F

La famille de programmes Airbus P2F d'EFW - A320P2F, A321P2F et A330P2F - est développée en collaboration avec ST Engineering et Airbus, EFW détenant le certificat de type supplémentaire et dirigeant l'ensemble des programmes ainsi que les efforts de marketing et de vente. Pour répondre à la forte demande de conversions d'avions-cargo, ST Engineering et EFW ont mis en place des sites de conversion en Chine et aux États-Unis et travaillent avec des ateliers de conversion tiers pour compléter les installations de conversion P2F d'Airbus bien établies en Allemagne et à Singapour.