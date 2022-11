EFW et Ameco vont collaborer sur les conversions d'Airbus A330P2F

Conversion d'un Airbus A330 cargo chez Ameco à Chengdu

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), centre d'excellence pour les conversions d'Airbus cargo, et Aircraft Maintenance and Engineering Corp (Ameco), plus grand fournisseur de services MRO pour les avions en Chine, ont annoncé aujourd'hui au salon Airshow China 2022 une nouvelle collaboration sur les conversions d'Airbus Passenger-to-Freighter (P2F). Dans le cadre de ce partenariat, Ameco effectuera les conversions P2F en tant que prestataire de services tiers pour le programme A330P2F d'EFW. Les conversions seront effectuées dans les installations d'Ameco à Chengdu, en Chine, la première mise en service d'un avion A330 étant prévue en 2023.

Soutien de la stratégie de positionnement de nos programmes de conversion d'avions-cargo

"Nous sommes très heureux de gagner un partenaire renommé en Chine grâce à notre dernière collaboration avec Ameco, qui a une grande expérience des conversions d'avions-cargo", a déclaré Jordi Boto, PDG d'EFW. "Ce partenariat soutiendra la stratégie visant à positionner nos programmes de conversion d'avions-cargo comme une solution de choix, ainsi qu'à cimenter notre forte présence en Chine, qui est l'un des marchés aéronautiques les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde." "Nous sommes impatients de coopérer avec EFW pour soutenir la demande du marché et promouvoir le développement du secteur du fret aérien", a déclaré Lun Chen, PDG d'Ameco. "Les conversions ont toujours été un produit stratégique d'Ameco. Cette coopération permettra d'étendre le marché du P2F et de fournir un meilleur service à nos clients."

La famille de programmes P2F Airbus d'EFW développée en collaboration avec ST Engineering et Airbus

La famille de programmes P2F Airbus d'EFW - A320P2F, A321P2F et A330P2F - est développée en collaboration avec ST Engineering et Airbus, EFW détenant le certificat de type supplémentaire et dirigeant l'ensemble des programmes ainsi que les efforts de marketing et de vente. Le programme A330P2F se décline en deux variantes - l'A330-200P2F et l'A330-300P2F - qui sont toutes deux équipées d'une technologie avancée offrant aux compagnies aériennes des avantages opérationnels et économiques supplémentaires. L'A330-200P2F peut transporter une charge utile brute allant jusqu'à 61 tonnes sur plus de 7 700 km, tandis que l'A330-300P2F, plus grand, peut transporter une charge utile brute allant jusqu'à 63 tonnes et un volume conteneurisé allant jusqu'à ~526m3 (18 581ft3). Pour répondre à la demande croissante de conversions d'avions-cargo, ST Engineering et EFW ont mis en place de nouveaux sites de conversion en Chine et aux États-Unis afin d'augmenter la capacité totale de conversion. AMECO est le deuxième atelier de conversion tierce après Turkish Technic avec laquelle EFW a formé un partenariat cette année pour son programme A330P2F.