EDF entre au sein du capital d'Aura Aero

EDF au sein du capital d'Aura Aero

Aura Aero et le groupe EDF ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l’entrée d’EDF, au travers de sa filiale Safidi, au capital d’Aura Aero. Le groupe EDF accompagne l’avionneur à la fois sur les sujets liés à l’électrification de l’aviation et au développement des infrastructures associées. L’entrée d’EDF au capital d’Aura Aero, via sa filiale Safidi, financeur de projets de développement et de décarbonation territoriaux, confirme le potentiel de la feuille de route de l'avionneur et lui permet de maintenir sa souveraineté européenne.

Poursuite du programme ERA

Cette prise de participation vient compléter les levées de fonds engagées par ailleurs par le constructeur, lui permettant de poursuivre le développement du programme ERA. En parallèle, Aura Aero reçoit aussi le concours financier de plusieurs institutions, d’une part celui de l’Union Européenne pour le programme ‘EIC Accelerator’ et d’autre part celui de France 2030 dans le cadre de la validation de son projet d’Aura Factory, labellisé ‘Première Usine’.

Famille Integral

Créée il y a six ans, Aura Aero conçoit et assemble, sur son site de l’aéroport de Toulouse-Francazal, les appareils Integral - avions biplace de formation à capacité voltige - ainsi que son avion hybride-électrique de 19 places ERA, destiné à répondre au marché du transport régional. Alors que ses premiers appareils, Integral R et S, achèvent leur campagne d’essais en vol, préalable indispensable à la certification qui précède les premières livraisons, la version électrique de l’appareil, Integral E, poursuit ses essais. Le programme Integral compte déjà de nombreuses commandes dans ses trois versions, dont la dernière, “émission zéro carbone”.

ERA, les premières pièces en cours d'usinage

Conformément à sa feuille de route, le développement du programme ERA suit quant à lui son cours. Les premières pièces destinées à son avion d’essai, devant voler dès la fin 2026, sont en cours d’usinage. 570 exemplaires d’ERA font ainsi déjà l’objet de lettres d’intentions d’achats de la part de 12 compagnies aériennes, dont plus de la moitié hors d’Europe.