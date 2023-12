Edeis va prendre la gestion de l'aéroport de Calais-Marck pour dix ans

Le gestionnaire d'infrastructures Edeis a remporté le 7 décembre 2023 un appel d'offres pour la gestion de l'aéroport de Calais-Marck. Le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Grand Calais Terres et Mers a approuvé l'attribution de la délégation de service public de l'aéroport calaisien au groupe Edeis pour une durée de dix ans, à compter du 1er janvier 2024.

Accroître la notoriété et engager la décarbonation

Le projet d'Edeis pour la gestion de l'aéroport calaisien comprend notamment :

- Un programme d’investissements porté par Edeis visant à renforcer la notoriété de l’aéroport et développer les activités non aéronautiques avec la rénovation de l’aérogare, la réhabilitation du bâtiment « Formation » afin d’accueillir des nouvelles entreprises sur le site, et la mise aux normes PMR du bâtiment auto-école ;

- Le renforcement des moyens humains et techniques de l’aéroport afin de développer l’aviation d’affaires au service des entreprises du Calaisis ;

- Le développement d’un programme d’animation du site et de promotion touristique du territoire avec tous les acteurs locaux pour faire découvrir l’aviation et l’aéroport au grand public ;

- L’inscription du site aéroportuaire dans la transition environnementale avec la mise en place de bornes de rechargement pour avion électrique, ainsi que l’accompagnement de l’aéroport dans la démarche de certification ACA (Airport Carbon Accréditation).

17 aéroports en gestion en métropole et dans l'outremer

Edeis est dorénavant gestionnaire de 17 aéroports régionaux (Aix-les-Milles, Angers, Auxerre, Bourges, Chalon, Cherbourg-en-Cotentin, Dijon, Dole, Dzaoudzi (Mayotte), Lorient, Nîmes, Reims, Saint Martin (Antilles Françaises), Toulouse, Tours, Troyes), mais aussi trois ports, deux trains touristiques et cinq monument historiques.