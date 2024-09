Ed Dwight, celui qui faillit être le premier astronaute afro-américain

Attirer les jeunes Noirs américains

Au moment où John F. Kennedy bat campagne pour être élu président des États-Unis, Whitney M. Young Jr, à la tête de la National Urban League, une organisation de défense des droits civiques des Afro-américains, prend contact avec le jeune candidat démocrate. Afin d’obtenir le vote des Noirs, Young lui souligne : « Nos enfants ne peuvent pas entrer dans les écoles d’ingénieurs, nous avons des académies militaires, nous pouvons remplir ces académies de Noirs, je peux vous trouver ces enfants noirs ». Intéressé, Kennedy lui demande comment faire et Young de répondre que, pour attirer ces jeunes, il faut faire voler un astronaute noir…

Un astronaute noir pour l’Amérique

Quelques mois plus tard, Kennedy est élu président et l’idée d’envoyer un homme de couleur dans l’espace refait surface surtout après le premier vol humain (Youri Gagarine) réalisé par les Soviétiques le 12 avril 1961. D’après l’historien Douglas Brinkley, cela devient nécessaire afin « de montrer à quel point la démocratie américaine est noble ». Au cours de l’année 1961, l’idée fait son chemin, soutenue par d’autres personnalités comme Edward R. Murrow, une des plus grandes figures du journalisme américain. La question finit par être portée jusqu’au vice-président Lyndon B. Johnson, président du National Aeronautics and Space Council. Il est demandé à l’US Navy et à l’US Air Force de trouver le candidat idéal. La seconde repère un jeune pilote charismatique : le capitaine Edward « Ed » Joseph Dwight Jr, seul Noir dans toute la base où il se trouve alors. Né le 9 septembre 1933 à Kansas City dans l’Etat du Kansas, il s’est engagé dans l’armée de l’Air en 1953, rêvant de devenir pilote d’essais. En 1961, il obtient un diplôme d’ingénieur en aéronautique.

Être l’égal des Blancs

Alors que les Sept de Mercury font la Une et commencent à voler (Alan Shepard en mai, Gus Grissom en juillet…), il est décidé d’envoyer le jeune capitaine Dwight parfaire sa formation à la base aérienne d’Edwards dans le désert californien, où se trouve une école de formation dirigée par le légendaire Chuck Yeager – le premier pilote à avoir franchi le mur du son, le 14 octobre 1947. Toutefois, Dwight n’est pas le bienvenu. D’après ce dernier, Yeager le harcelait, le sommant de démissionner. Il aurait dit : « Washington essaie de nous imposer un nègre (…). Nous ne pouvons pas le laisser réussir (…) ». Dwight doit alors lutter contre le racisme ambiant : « Ils ont dépensé des millions pour faire des sept premiers astronautes des héros, sous-entendant qu’ils étaient des super-héros. Il était impensable, souligne-t-il, qu’ils me permettent d’être l’égal de ces hommes car si un homme noir était capable de se hisser parmi eux, alors ces sept types n’étaient plus des héros et cela voulait dire que n’importe qui pouvait le faire ! ». Il n’empêche, Dwight tient tête à Yeager et obtient son diplôme de pilote d’essais.

La gloire médiatique

Très vite, la question d’envoyer un homme noir dans l’espace transparaît dans les médias. Ainsi, JET du 18 avril 1963 titre : « Report On First Negro Astronaut Trainee » ; SEPIA en juin 1963 : « America Trains First Negro Spaceman » ; SIGN en juillet 1963 : « Future Astronaut Capt. Edward Dwight », etc. Emporté par l’effervescence médiatique, Dwight devient un quasi « ambassadeur itinérant » à travers les États-Unis expliquant à tous le « concept d’astronaute noir ». Charles Bolden, qui a effectué quatre vols spatiaux entre 1986 et 1994 et a été le premier administrateur afro-américain de la Nasa (2009-2017), estime que « Dwight a été utilisé à des fins de propagande. Les hommes politiques voulaient prouver leur engagement pour les droits civiques et l’égalité pour tous ». Aujourd’hui, Ed Dwight reconnaît bien volontiers qu’il était « une personne à part avec un public fabriqué de toute pièce (…). Je faisais la couverture des magazines donc je me sentais supérieur à ces gens, je recevais 1 500 lettres d’admirateurs tous les jours ! Des gens me disaient que j’étais la personne la plus incroyable sur Terre ! J’étais le plus courageux des hommes car je voulais aller dans l’espace. Quand vous entendez tout cela, vous finissez par y croire… ». Mais, dans le même temps, les organisations des droits civiques le critiquent, estimant qu’il ne milite pas assez pour la cause des minorités…

L’éviction de Dwight

Le 18 octobre 1963, lors d’une conférence de presse, Charles Duke présente aux médias au nom de la Nasa le Groupe 3 des quatorze nouveaux astronautes recrutés. Un journaliste, étonné de ne pas voir Dwight, pose la question s’il n’y avait pas un candidat noir parmi les trente-quatre présélectionnés. Duke répond de manière lapidaire : « No ». Dépité, mais encore confiant, Dwight est convaincu qu’il fera partie du futur Groupe 4. Un mois plus tard, Kennedy est assassiné et, au cours des deux années qui suivent, tous ceux qui le soutenaient l’abandonnent peu à peu. Si Dwight met fin à son aventure en quittant l’armée en 1966, il n’en a pas moins ouvert la voie à d’autres.

De Lawrence à Bluford

Entre novembre 1965 et juin 1967, les militaires américains décident de recruter jusqu’à dix-sept astronautes pour participer au programme militaire habité MOL (Manned Orbiting Laboratory). Parmi eux, se trouve le pilote Robert H. Lawrence, appelé à devenir le premier astronaute afro-américain. Sélectionné en juin 1967, il se tue malheureusement le 8 décembre suivant à bord de son F-104…

Avec l’arrivée du programme Navette, la Nasa annonce qu’elle compte désormais faire voler des astronautes qui ne seront pas que des militaires et pas que des hommes blancs. Elle souhaite recruter des femmes, mais aussi au sein des minorités asiatique et noire. Pour convaincre et attirer, l’agence sollicite même l’actrice noire Nichelle Nichols, une héroïne de la série télévisée Star Trek… Ainsi, en 1978, lors du recrutement des trente-cinq nouveaux astronautes (Groupe 8) figurent six femmes, un Asiatique, et trois Noirs : Fred Gregory, Ronald McNair et Guy Bluford. Ce dernier devient, vingt ans après Dwight, le premier Afro-Américain à se rendre dans l’espace, lors de la mission STS-8 de Challenger (30 août-5 septembre 1983).

Un vol suborbital pour Dwight

Quant à Ed Dwight, reconverti dans la sculpture, il passe les cinq dernières décennies à notamment sculpter des personnalités noires (Martin Luther King, Harriet Tubman, etc.). C’est Space for Humanity, une organisation sponsorisant les vols dans l’espace de citoyens pour qu’en retour ils militent en faveur d’une cause, qui propose de financer le siège de Dwight sur un vol suborbital avec Blue Origin. Ainsi, le 19 mai 2024, lors du septième vol habité du New Shepard (mission NS-25), Ed Dwight assouvit un rêve de 60 ans : il atteint 106 km d’altitude, goûtant avec plaisir les trois minutes de micropesanteur procurées (aux côtés notamment du Français Sylvain Chiron). A cette occasion, il décroche même un record : être la personne la plus âgée (90 ans) à se rendre aux frontières de l’espace.

Quelques références

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence