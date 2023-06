Echec du lancement d’un satellite espion nord-coréen

Dérivé d’un ICBM

L’annonce de l’échec a été faite le 31 mai par l’agence centrale de presse nord-coréenne KCNA (Korean Central News Agency) : la veille, le régime de Pyongyang a procédé au premier essai en vol du lanceur bi-étages Chollima 1, qui embarquait le satellite de reconnaissance optique militaire, baptisé Malligyong 1.

Le lanceur, selon les observateurs, serait construit à partir d’un missile balistique intercontinental.

Le décollage est intervenu depuis la base de Sohae, sur la côte occidentale de la Corée du Nord.

Mais la mission n’a pu aboutir, et l’engin s’est abîmé en mer Jaune, à l’ouest de la Corée du Sud.

Confusion

Le lancement nord-coréen est survenu à 21 h 27 UTC, soit 6 h 27 heure locale.

A Séoul, la capitale de la Corée du Sud, il a provoqué le déclenchement de sirènes d’alerte d’« urgence critique » et des sonneries d’alarme de tous les téléphones mobiles de la ville : les habitants étaient priés de se préparer pour une évacuation, avec les « enfants et les personnes âgées d’abord ».

L’alerte a finalement été annulée, le ministère de l’intérieur invoquant une erreur.

Selon l’armée sud-coréenne (citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap), le lanceur n’a jamais menacé la zone métropolitaine de Séoul.

Au sud du Japon, dans la préfecture d’Okinawa, une alerte au missile a également été émise, appelant la population à se mettre à l’abri.

Elle a également été levée au bout d’une demi-heure.

Deuxième étage en cause

Citant l’agence spatiale nationale Nada (National Aerospace Development Administration), l’agence de presse KCNA explique que le lanceur « a perdu son élan » suite à un allumage « anormal » du moteur du deuxième étage.

Le premier étage, lui, aurait effectué « un vol normal » et la séparation entre le premier et le second étage n’aurait pas posé de problème non plus.

L’échec serait dû « au manque de fiabilité et de stabilité du système de moteur de type nouveau appliqué à la fusée porteuse Chollima 1 et au caractère instable du carburant utilisé ».

La Nada a annoncé « qu’elle enquêterait de manière approfondie sur les graves défauts révélés lors du lancement du satellite, qu’elle prendrait des mesures scientifiques et technologiques urgentes pour les surmonter et qu’elle effectuerait le deuxième lancement dès que possible en procédant à divers essais partiels », a poursuivi KCNA.

Débris récupérés

De son côté, l’armée sud-coréenne a suivi le lancement, constatant que Chollima 1 a « rapidement disparu des radars, avant d’atteindre son point de chute attendu ».

Puis elle a récupéré un objet en mer, à environ 200 kilomètres à l'ouest de l'île d'Eocheong, et publié les photos de ce qui semble être un étage de fusée ou une pièce inter-étage : une grande structure métallique en forme de cylindre avec quelques tuyaux et des fils à son extrémité.

C’est le sixième échec d’une mission orbitale intervenu à travers le monde depuis le début de l’année.