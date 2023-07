Easyjet va renforcer Paris-CDG et Lyon cet hiver

Easyjet prépare déjà l'hiver en annonçant l'ouverture de cinq nouvelles lignes au départ de Paris CDG et Lyon. Elles s'ajoutent aux sept routes déjà annoncée pour la saison hiver : Agadir, Birmingham, Londres Southend (en exclusivité), Pise (en exclusivité) au départ de Paris CDG, Birmingham (en exclusivité) au départ de Lyon, Lanzarote au départ de Nantes, Manchester au départ de Grenoble.

Fort ciblage des destinations "ski"

A partir du 31 octobre, la compagnie orange lancera une ligne vers Hurghada au départ de Lyon (2 fréquences par semaine), et une autre vers Liverpool à partir du 13 décembre (deux fréquences par semaine). Au départ de Paris CDG, Easyjet ouvrira des lignes vers Aqaba (Jordanie) à partir du 1er novembre (deux fréquences par semaine), vers Hurghada à partir du 2 novembre (trois fréquences par semaine) et vers Rovaniemi à partir du 9 décembre (deux fréquences par semaine). Easyjet vise notamment les destinations ski pour les passagers britanniques avec douze aéroports en Europe liés aux sports d'hiver desservis, dont six en France : Lyon et Grenoble pour les Alpes, Nice et Marseille pour les Alpes du sud, Toulouse pour les Pyrénées et Andorre, Bâle-Mulhouse pour les Vosges.