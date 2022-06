Easyjet transforme des options sur 56 Airbus A320neo en achats fermes

Easyjet passe à l'Airbus A321neo

La compagnie aérienne britannique a décidé de convertir 56 options prises lors de la commande signée avec Airbus en 2013 en achats fermes avec des livraisons s'échelonnant entre les années fiscales 2026 et 2029. Dans le même temps, Easyjet en profite pour convertir 18 Airbus A320neo programmés entre les années fiscales 2024 et 2027 en A321neo. Le transporteur, qui avait jusqu'à présent axé son plan de flotte autour des modèles A319 et surtout A320, décide donc de monter en capacité. Outre l'arrivée des A321neo dotés de 235 sièges, les nouveaux A320neo aménagés pour 186 sièges vont remplacer des A319 à 156 sièges et des A320 à 180 sièges.

Pas de créneaux disponibles chez Airbus avant 2027

Easyjet explique que sa nouvelle commande de 56 moyen-courriers Airbus est le seul moyen de s'assurer de disposer d'avions disponibles au moment souhaité. "Il n'y a plus de créneaux de livraisons disponibles chez Airbus avant 2027", souligne la compagnie aérienne, confirmant ainsi les propos des responsables du constructeur européen sur leurs calendriers de montée en cadence de la production.

Profiter des rabais avantageux de la commande de 2013

Sans oublier que cette conversion d'options en achats fermes permet à Easyjet de continuer à profiter à plein du conséquent rabais sur le prix des avions accordé par Airbus lors de la commande historique de 2013. Ce qui est loin d'être négligeable car les prix des Airbus ont augmenté depuis 2013 et la période actuelle devrait se traduire par de nouvelles hausses.