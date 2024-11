Easyjet renforce la formation de ses pilotes en Europe

En collaboration avec CAE, la compagnie low cost Easyjet a annoncé qu'elle allait étendre ses activités de formation aux pilotes en Europe. La compagnie aérienne renforce ses installations de formation existantes avec deux simulateurs de vol supplémentaires à Londres-Gatwick et un simulateur de vol supplémentaire à Milan. Pour la première fois, easyJet ouvre également un tout nouveau centre de formation des pilotes à Amsterdam avec deux simulateurs de vol exclusivement à l’usage d’easyJet. Ces deux nouveaux simulateurs entreront en service à partir de l'hiver 2025.

3 nouvelles bases à Londres, Milan et Rome

Cette évolution permettra à easyJet de poursuivre sa croissance continue au Royaume-Uni et en Europe. Au printemps prochain, la compagnie ouvrira une nouvelle base dotée de trois appareils à Londres-Southend. Elle poursuivra en parallèle sa croissance significative et stratégique en Italie avec de nouvelles bases prévues à Milan-Linate et à Rome, sous réserve de l'approbation de la Commission européenne. easyJet recevra également 9 nouveaux Airbus A320, à la suite de la livraison de 16 appareils au cours de son dernier exercice financier.

Répondre aux besoins de 7 000 pilotes

Cette décision renforce la bonne réputation d'easyJet en matière de formation des pilotes grâce à son partenariat avec CAE et tire parti des technologies de dernière génération. Avec ses 19 simulateurs de pointe répartis dans 3 pays, easyJet exploitera des outils de formation au pilotage parmi les plus modernes au monde. Les centres de formation, qui fonctionnent jusqu'à 20 heures par jour pendant les périodes d’intense activité, répondront aux besoins annuels de formation de plus de 7 000 pilotes d'easyJet, notamment pour les pilotes nouvellement qualifiés, la formation continue des pilotes expérimentés et les cours de mise à niveau - le programme de formation des Senior First Officer expérimentés pour devenir commandant de bord.