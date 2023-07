Easyjet ouvre une liaison Bordeaux-Toulon

La compagnie à bas coûts EasyJet consolide son réseau sur la province française. Elle a ouvert le 30 juin une nouvelle liaison entre l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et celui de Toulon-Hyères, exploitée à raison de deux vols par semaine (vendredi et dimanche).

Huit lignes vers la province française au départ de Bordeaux

Ce vol saisonnier est proposé à partir de 35 euros l'aller simple et consolide un très important réseau d'EasyJet au départ de Bordeaux-Mérignac, avec un total de 33 destinations disponibles au départ de la ville bordelaise, dont huit destinations régionales françaises (Toulon, et Ajaccio, Bastia, Figari, Lille, Lyon, Marseille, Nice). Easyjet est la première compagnie européenne en termes de taille de réseau et la deuxième compagnie en France. Elle a transporté plus de 69 millions de passagers en 2022, dont plus de 9,5 millions de voyageurs d'affaires. Elle dispose d'une flotte de plus de 300 avions et exploite près de 1000 lignes vers plus de 150 aéroports dans 35 pays.