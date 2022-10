Easyjet anticipe encore une perte annuelle

Alors qu'elle a été fortement impactée par les perturbations liées aux manques d'effectifs et aux pénuries de personnel avant l'été, la compagnie Easyjet a annoncé qu'elle s'attendait pour son exercice 2022 à une perte financière comprise entre 170 et 190 millions d'euros (entre 195,5 et 218,5 millions d'euros) pour son résultat annuel décalé (normalement clos fin septembre, mais attendu fin novembre).

Easyjet à la traîne derrière Ryanair et British Airways

Il s'agit d'une très forte amélioration par rapport à la perte financière enregistrée en 2021 par la compagnie orange se montant à 858 millions de livres sterling (près de 987 millions d'euros), et plus encore par rapport à la perte abyssale de 1,1 milliard de livres sterling (près de 1,3 milliards d'euros). La compagnie accuse un retard par rapport à ses concurrentes directes Ryanair ou British Airways, qui avaient annoncé dès avant l'été un retour aux bénéfices trimestriels. Easyjet justifie ses pertes annuelles par le manque de personnel dans les aéroports britanniques au moment de la reprise du trafic aérien, mais aussi par des effets de changes défavorables en raison de la récente hausse du dollar. Au moment des fortes perturbations connues notamment au début du printemps, Easyjet espérait atteindre une capacité de 97% par rapport aux niveaux pré-crise, mais avait finalement présenté des niveaux de capacité de 88%.

Une saison d'été record, mais pas suffisante

Cette forte période de désorganisation n'a pas été totalement compensée par l'excellente saison estivale qui a suivi, avec un "rebond record", selon les termes de la direction d'Easyjet. Sur la période du quatrième trimestre de l'exercice, la compagnie low cost a vu son bénéfice d'exploitation s'établir entre 525 et 545 millions de livres (entre 604 et 627 millions d'euros) et un trafic passagers qui a doublé sur un an.