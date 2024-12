Easyjet annonce neuf nouvelles liaisons au départ de France en 2025

La compagnie low cost Easyjet, qui opère déjà plus de 300 lignes au départ de vingt aéroports français, va renforcer son offre l'année prochaine avec neuf nouvelles lignes depuis Bordeaux, Nice, Figari et Paris-Orly. Les billets pour toutes ces nouvelles liaisons sont d'ores et déjà en vente, à l'exception de la nouvelle ligne de Budapest au départ de Bordeaux qui sera disponible à la vente à partir du printemps 2025.

8 liaisons à l'année et une saisonnière

Au départ de Bordeaux, Easyjet lancera donc quatre nouvelles lignes vers Corfou (deux vols par semaine, à partir du 16 avril 2025), Birmingham en exclusivité (deux vols par semaine, à partir du 1er mai 2025), Dubrovnik (deux vols par semaine, à partir du 23 juin 2025), Faro (un vol par semaine, à partir du 29 juin 2025). Au départ de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, la compagnie orange lancera deux lignes en exclusivité vers Lamezia Terme (deux vols par semaine, à partir du 23 juin 2025) et vers Santorin (deux vols par semaine, à partir du 25 juin 2025). A partir de l'aéroport corse de Figari, Easyjet lancera une liaison saisonnière vers Milan-Linate (un vol par semaine, entre le 28 juin 2025 et le 30 août 2025). Enfin, le transporteur low cost lancera au départ de Paris-Orly une nouvelle ligne vers Milan-Malpensa (11 vols par semaine, à partir du 30 mars 2025).