Le 16 avril, la compagnie low cost Easyjet a pris livraison de son 400eme Airbus, sur le site de Hambourg-Finkenwerder, l'usine de fabrication d'Airbus pour l'Airbus A320 à Hambourg. Le dernier de la flotte de la compagnie orange comporte une livrée spéciale, avec un numéro 400 composé de petits avions miniatures. Après une cérémonie de remise des clés sur la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Hambourg, l'avion a décollé pour son vol inaugural à destination de la base opérationnelle et du site de maintenance d'Easyjet à Berlin, où l'avion sera préparé pour son entrée en service commercial. Le vol de livraison entre Hambourg-Finkenwerder et le hangar de maintenance d'Easyjet à l'aéroport de Berlin/Brandebourg a été effectué avec un mélange de 5% de carburant d'aviation durable (SAF), marquant ainsi la première utilisation de SAF par un vol Easyjet au départ de l'Allemagne.

Nouvelle commande de 157 Airbus A320neo

Depuis la livraison du premier Airbus d'Easyjet, il y a 20 ans, Easyjet s'est imposée comme comme l'un des plus grands opérateurs mondiaux d'avions monocouloirs de la famille d'A320 d'Airbus, avec plus de 330 appareils actuellement en service. Easyjet a commandé en un peu plus de 20 ans 400 avions à Airbus avec une moyenne de 20 livaisons d'avions par an depuis 2003. La cérémonie de livraison du 400eme Airbus à Easyjet fait suite à la récente confirmation par la compagnie d'une commande de 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo. Cette commande comprend 56 Airbus A320neo et 101 Airbus A321neo, ainsi que la conversion d'une commande existante de 35 Airbus A320neo en Airbus A321neo. Avec plus de 10 350 commandes et environ 3 200 appareils livrés à plus de 130 clients et opérateurs dans le monde, la famille A320neo est, à ce jour, l'une des familles d'avions monocouloirs les plus vendues au monde.