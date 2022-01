EAG se dote d'une filiale pour créer les piles à combustible de son avion régional

90 places avec pile à combustible...

L'Electric Aviation Group (EAG) a donné un coup de fouet à ses projets de commercialisation d'un avion de ligne régional à hydrogène. La société a créé à cette fin une filiale chargée de développer un système de pile à combustible capable de générer au moins un mégawatt pour son projet d'avion régional hybride-électrique à hydrogène (H2ERA) de 90 places. Ainsi, c'est la filiale Smart Megawatt Stack Fuel Cell Systems qui développera des systèmes de piles à combustible pour des applications aérospatiales, entre autres.

...Pour 2028

L'histoire commence en juillet 2020, lorsque EAG annonce qu'elle projette l'étude et la construction d'un avion de 70 places ou plus "qui constitue un point d'entrée techniquement et commercialement viable sur le marché naissant du transport aérien de masse durable. Notre avion sera disponible pour une livraison en 2028. Il existe un marché prêt à l'emploi d'environ 3000 avions pour remplacer environ 1 800 ATR72 et environ 1 200 Bombardier Dash 8, ce qui représente une opportunité de marché d'environ 80 milliards de dollars", commente EAG. Laquelle a revu sa copie après discussions avec les opérateurs, optant pour un 90 places capable de franchir une distance située aux alentours des 1 200 nautiques (soit environ 2 222 km).

ADAC et fret

EAG envisage par ailleurs de doter son appareil de performances de décollage et d'atterrissage courts (ADAC ou STOL) grâce à son système exclusif Gear Assisted Take-off Run (GATOR). "Les performances de décollage et d'atterrissage courts et les meilleures conditions d'exploitation de notre avion ouvriront de nouvelles routes aux compagnies aériennes. L'HERA peut utiliser de petits aéroports régionaux, rapprocher les passagers de leur destination afin de réduire de bout en bout l'empreinte carbone et d'offrir aux passagers un confort qui peut se traduire par des tarifs plus élevés. Les performances ADAC permettront à nos avions d'atterrir à proximité d'entrepôts, ce qui permettra aux gestionnaires de flottes de fret du secteur privé tels que Amazon Air, FedEx, UPS, etc. d'optimiser le système de logistique et de livraison terrestre jusqu'au dernier kilomètre", commente EAG.