Dynamiser toutes les technologies spatiales lors de Space Tech Expo Europe

L'événement comprendra trois conférences approfondies qui mettront en lumière les derniers défis, innovations et opportunités d'un segment du marché spatial européen. Cette année, le salon s’est élargi avec un hall d’exposition supplémentaire dédié au développement de petits satellites en Europe (Smallsats).



Conférence de l'industrie

La conférence de l’industrie, connue pour ses discussions de haut niveau entre hauts responsables, met en lumière une grande variété de sujets, et fournit ainsi une plate-forme permettant le développement et le renforcement de l’industrie spatiale européenne. La matinée d’ouverture de la séance plénière accueillera les hauts responsables de l’ESA, du DLR, du CNES, de l’ASI, de la JAXA, de POLSA, de l’Agence spatiale luxembourgeoise et de nombreuses autres, afin de discuter des positions de chacune dans le secteur spatial et des types de programmes sur lesquels elles travaillent. Plus tard, la conférence abordera le thème du financement de ce marché, et comment l'industrie est prête pour un changement de vitesse, répondant ainsi à l’impératif de rester à la pointe des développements internationaux.

La deuxième journée de la conférence de l’industrie aura pour objectif de révolutionner le cycle de vie de GEO. Des sujets tels que la fabrication de (grands) satellites, les communications (inter) par satellite, le développement de lanceurs lourds, la maintenance en orbite et la gestion du trafic spatial seront tous mis en avant par les principaux acteurs de ces segments, notamment Airbus, Mynaric, KSAT, ArianeGroup, Effective Space Solutions, Astroscale, SENER, Officina Stellare et D-Orbit entre autres.

La journée des facilitateurs de mission pour l'avenir réunira jeudi des experts dans les domaines de la commercialisation en orbite terrestre basse, des missions (avec équipage) et du développement de grandes infrastructures dans l'espace. La journée offrira également une plate-forme pour discuter de l'introduction des avions spatiaux et de la façon dont ces véhicules peuvent servir l'industrie spatiale. Les organisations présentes ce jour-là incluront NanoRacks, Sierra Nevada Corporation, le Centre d’innovation en robotique DFKI, et les moteurs d’additif et de réaction GE.



Conférence Smallsats

Une nouveauté pour 2019 est la conférence Smallsats, qui présentera les derniers développements dans le secteur des petites entreprises d'un point de vue européen et mondial. La conférence attire l'attention sur les développements et les prévisions de haut niveau de l'industrie lors de sa journée intitulée « Changer le jeu : opportunités pour les Smallsats en Europe ». La conférence abordera également des sujets tels que l'accès à l'espace.

Durant la journée « Leveraging LEO : Tech, lancement et gestion de mission », la conférence accueillera les hauts dirigeants de PLD Space, Skyrora, Firefly Aerospace, Rocket Lab et Exolaunch. Dirigée par Bryce Space and Technology, cette session soulignera les défis et les opportunités en matière de financement, en réduisant les délais de production et les prix de lancement, entre autres sujets. La conférence mettra également l'accent sur l'innovation technologique pour les petits satellites, y compris les systèmes de communication, la gestion de l'énergie, la prise de décision autonome, les systèmes de propulsion et les technologies d'imagerie avancées.

Le dernier jour de la conférence Smallsats s’intéressera au marché en aval et décrira les besoins en données satellitaires des acteurs du secteur des transports (y compris automobile, aéronautique et maritime), de l’agriculture de précision et de la gestion urbaine. La matinée se terminera par une session sur la manière dont cette industrie peut s’implanter sur de nouveaux marchés – marchés qui ne savent peut-être même pas encore qu’ils ont besoin de l’Espace ! Cette journée sera dirigée par le département des applications d'entreprise de l'ESA et accueillera des orateurs d'Open Cosmos, de Earth-I, de HawkEye 360, de Scisys, de DLR et de l'Agence européenne globale de navigation par satellite, entre autres.



Conférence technique

La troisième conférence de la manifestation est axée sur les innovations technologiques, mais avant cela, la conférence sur la technologie sera rebaptisée « Start-up Sessions ». Lors de la journée d'ouverture, la scène sera consacrée à la stimulation des start-ups dans le secteur spatial européen et comprendra une session sur la position des start-ups sur le marché, suivie de sessions de pitch devant un panel de juges.

Les deux autres jours de la conférence technique porteront sur divers sujets techniques, notamment l’électronique et les systèmes électriques, les matériaux et la conception, les essais environnementaux et les essais de simulation.





Nous sommes impatients de vous accueillir à Space Tech Expo Europe du 19 au 21 novembre à Brême, en Allemagne. Avez-vous envie de voir ce que la conférence a à offrir ? Jetez un coup d'œil à http://www.spacetechexpo.eu/