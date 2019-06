Développement et validation des motorisations d’avenir, EMC répond présent

EMC, nouvelle filiale du Groupe Emitech, propose des solutions de développement et validation dédiées aux moteurs thermiques et électriques, aux technologies hybrides et à tout type de machines tournantes. Avec son expertise issue du monde automobile, EMC accompagne les industriels depuis 25 ans dans la validation de nouvelles technologies déployées dans un élément ou sous-ensemble de systèmes de propulsion. Les solutions EMC sont modulables et adaptables à tout projet aéronautique.

Tout au long des phases de développement d’un produit, les équipes interviennent au travers de trois activités :

• La réalisation d’essais de développement et validation

Grâce à ses bancs spécifiques : climatique, à hélices, moteur électrique, haute dynamique, altitude et attitude, EMC propose un panel d’essais élargi. Chaque campagne donne lieu à un rapport complet comprenant : programme, suivi, photographies, mesures, critères de validation et conclusion de l’essai. Un laboratoire d’expertise mécanique est également mis à disposition des projets clients pour identifier les défaillances moteur et valider l’architecture en fin de développement.

• La conception de bancs des tests et moyens d’essais

Avec un bureau d’études dédié, les experts en mécatronique mettent au point des bancs spécifiques adaptés au prototype client. Le savoir-faire technique est pluridisciplinaire : thermique, régulation, mécanique, électronique, hydraulique, calcul de structure, logiciel et machines électriques. La solution EMC comprend l’analyse du besoin et du cahier des charges, la conception, le montage, la validation-réception, la livraison et la maintenance. L’ensemble est conduit en mode projet.

• Le conseil en ingénierie

La solution d’ingénierie vise à accompagner le client sur l’ensemble des étapes de conception d’un produit. Elle est se traduit par le détachement d’un support humain au sein des équipes clients. Les consultants, ingénieurs et techniciens EMC interviennent selon des programmes adaptatifs : de l’assistance technique sur site client (partout en France) à la prise en charge d’études complètes au forfait.

Plus d’informations sur www.emcfrance.fr