Dubai Airshow 2019 : Elettronica vise le marché de l'anti-drones

A l'occasion du salon Dubai Airshow 2019, la société italienne Elettronica est venue exposer son savoir-faire. Parmi les différentes solutions proposées par Elettronica figure Adrian, un système de lutte anti-drones. Une technologie qui porte bien son nom car Adrian signifie Anti-Drone Interception Acquisition Neutralization. Un système qui se veut donc complet, permettant la détection et la neutralisation des aéronefs pilotés à distance que l'on peut donc découvrir au Dubai Airshow 2019.

Pour cela, le système Adrian se compose de nombreux capteurs, dont un radar et des caméras EO/IR. A partir de la fusion des données issues de ces senseurs, il est ainsi possible d'identifier la présence d'un drone dans la zone surveillée. Des contre-mesures peuvent ensuite être activées afin de neutraliser l'aéronef, telles que du brouillage. Une technologie de hacking est également disponible afin de pouvoir interrompre l'activité de l'opérateur. Enfin, il est également possible d'entrer dans le système GPS du drone (spoofing) afin d'en prendre le contrôle.

Afin de limiter le taux d'erreur dans la phase de détection, un système de discrimination a été développé par Elettronica, permettant de différencier, à partir d’algorithmes, les drones des oiseaux. Par ailleurs, il est possible de déterminer si le drone emporte une charge utile et d'identifier le degré de dangerosité de la charge, notamment s'il s'agit d'explosifs.