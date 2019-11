Dubai Airshow 2019 : simulateur pour Leonardo AW 169 à Abou Dhabi

Le centre de formation d'Abu Dhabi Aviation sera bientôt doté d'un deuxième simulateur pour hélicoptères Leonardo. L'Abu Dhabi Aviation Training Centre dispose d'ores et déjà d'un équipement pour Leonardo AW139 et qui va d'ailleurs bénéficier d'une mise à jour logicielle. Ce simulateur sera bientôt rejoint par un autre pour Leonardo AW169. Ce qui va permettre au centre d'Abu Dhabi Aviation d'élargir son volume d'activités. Cette annonce intervient après la décision d'Abu Dhabi Aviation d'acquérir trois Leonardo AW139 et ses deux premiers AW169 pendant le Dubai Airshow 2019.