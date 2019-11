Dubai Airshow 2019 : premiers contrats Boeing et Embraer

Embraer et Boeing ont annoncé des contrats dès ce premier jour du Dubai Airshow 2019. La compagnie aérienne Air Peace du Nigeria a signé pour trois Embraer E195-E2 supplémentaires. Des droits d'achats convertis en achats fermes. En avril dernier, Air Peace avait commandé 10 Embraer E195-E2 fermes assortis de droits d'achats sur 20 autre exemplaires. Le montant du nouveau contrat est de 212,6 M$, prix catalogue. Air Peace doit réceptionner ses premiers E195-E2 durant le second trimestre de 2020. Autre contrat pour Embraer : celui passé par le loueur égyptien CIAF Leasing pour trois E190 de première génération. CIAF Leasing a déjà en portefeuille trois Embraer E170, dont deux placés chez Jasmin Airways; ainsi que deux E195 attendus pour ce mois de novembre. Enfin, Biman Bangladesh Airlines a dévoilé son achat pour deux Boeing 787-9 fermes. Un contrat déjà pris en compte dans le carnet de commandes de Boeing et d'une valeur de 585 M$, prix catalogue. Une mise en chauffe du Dubai Airshow 2019 avant les grosses journées du lundi 18 et mardi 19 novembre.