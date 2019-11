Dubai Airshow 2019 : Mubadala rationalise son activité MRO avec Sanad

L'heure est à la rationalisation dans les Emirats Arabes Unis. Après le lancement du consortium Edge dans l'Emirat de Dubai à quelques jours de l'ouverture du Dubai Airshow 2019 (cf. A&C numéro 2664 du 15 novembre), c'est au tour du fonds ou véhicule d'investissements Mubadala de l'Emirat d'Abou Dhabi de rationaliser son activité MRO en fusionnant Sanad Capital (ex- Sanad Aero Solutions), le loueur de pièces détachées pour l'aéronautique, Sanad Aerotech, l'atelier MRO pour moteurs d'avions; et Sanad Powertch, spécialisé dans la MRO de sites industriels. Le fonds Mubadala détient également l'acteur MRO SR Technics ainsi que le fabricant d'aéro-structures Strata, fournisseur de rang 1 pour Airbus, Boeing, Leonardo et depuis peu Pilatus sur le PC-24. Dans le secteur spatial, Mubadala gère également le satellite de télécommunications Yahsat et détient des parts dans les programmes Virgin Orbit et Virgin Galactic.