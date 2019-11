Dubai Airshow 2019 : les Emirats lancent Edge

Un nouvel acteur de l'industrie de défense profitera du Dubai Airshow 2019 pour mieux se faire connaître : il s'agit du consortium Edge, lancé officiellement quelques jours avant l'ouverture du Dubai Airshow 2019 par le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis (UAE). La nouvelle entité absorbe les activités des différentes structures qui existaient auparavant sur le segment : Emirates Defence Industries Corp. (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG) et la Tawazun Holding. Cette réorganisation ou rationalisation au sein du consortium Edge donne un ensemble comptant désormais 25 entités ou filiales dont les différents savoir-faire sont organisés autour de cinq pôles d'activités : plateformes et systèmes, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement, soutien aux missions. A la tête du consortium Edge : Faisal Al Bannai, fondateur d'Axiom Telecom et ancien directeur général de DarkMatter, une société émiratie dédiée à la cybersécurité......

...... La prise en compte des innovations technologiques ne se limitera pas aux seuls leviers des savoir-faire locaux. Elle passe aussi par des partenariats avec les principaux acteurs américains et européens du secteur de la Défense. L'édition 2019 du Salon de Dubai devrait donc être logiquement l'occasion d'annoncer des accords de partenariats avec de grands groupes mais aussi avec des acteurs du segment des ETI-PME. Avec en arrière-plan, les retombées de compensations dans le cadre de futurs achats d'armements navals, terrestres et aériens..... Une démarche qui rappelle celle de la Saudi Arabian Military Industries lancée en 2017........

Pour en savoir ou en apprendre plus : notre numéro 2664 du 15 novembre dans vos kiosques et notre version digitale en anglais.