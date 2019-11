Dubai Airshow 2019 : Leonardo vend un AW139 en Egypte

A l'occasion de la seconde journée du Dubai Air Show, l'industriel italien a annoncé avoir vendu un hélicoptère AW139 supplémentaire aux Petroleum Air Services d'Egypte. Cette commande s'ajoute à cinq appareils d'ores et déjà commandés et devrait aboutir sur une livraison d'ici la fin de l'année. L'AW139 sera utilisé pour la conduite d'opérations de transport en zones pétrolières dans la mer méditerranée. Petroleum Air Services renouvelle ainsi sa confiance envers Leonardo, sa flotte d'AW139 ayant réalisé au cours de la dernière décennie plus de 12 900 heures de vol et transporté plus de 95 000 passagers.

Avec l'arrivée de ce sixième appareil, Leonardo annonce que plus de 1 000 hélicoptères AW139 sont en service à travers le monde, cumulant plus de 2,5 M d'heures de vol.