Dubai Airshow 2019 : Leonardo vend cinq hélicoptères de plus à Abu Dhabi Aviation

Le Dubai Airshow 2019 est l'occasion pour Leonardo de vendre cinq hélicoptères supplémentaires à Abu Dhabi Aviation. Le contrat a été signé ce lundi 18 novembre. Abu Dhabi Aviation, l'un des principaux opérateurs d'hélicoptères au Moyen-Orient, a commandé trois Leonardo AW139 supplémentaires et ses premiers AW169 à raison de deux exemplaires. Les livraisons des cinq appareils sont programmées pour 2020. Abu Dhabi Aviation exploite déjà un parc de 16 Leonardo AW139. Comme pour ces derniers, le soutien et la MRO des AW169 seront réalisés AgustaWestland Aviations Services, une joint-venture de Abu Dhabi Aviation et de Leonardo. Peut être le premier contrat hélicos du Dubai Airshow 2019.