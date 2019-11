Dubai Airshow 2019 : Leonardo investit dans le programme Skydweller

Lundi 18 novembre, Leonardo a décidé de revenir sur sa participation au sein du programme Skydweller et sur sa collaboration avec la société Skydweller Aero. Basée aux Etats-Unis et en Espagne, celle-ci a développé son savoir-faire sur les drones à énergie solaire. Un projet fortement inspiré de Solar Impulse, reprenant ainsi les grandes lignes aérodynamiques de l'aéronef de Bertrand Picard.

Leonardo a décidé d'investir dans la société, qui reste actionnaire majoritaire, afin de mettre à profit son savoir-faire multidomaine et accompagner le développement du projet. Une entrée au capital qui toutefois intervient alors que le programme Skydweller est d'ores et déjà bien avancé. Ainsi le premier vol est attendu pour 2021, après plus de 15 ans consacrés au développement de l'aéronef. Dans un premier temps l'appareil a été conçu comme un aéronef piloté. L'entreprise se penche désormais sur la mise au point d'une version optionnellement habitée (qui devrait voler dès 2020) avant de se concentrer définitivement sur le drone. L'intégration d'algorithmes se fait ainsi de façon progressive.

Retrouvez la suite de l'article dans le numéro 2666 d'Air&Cosmos, à paraître le vendredi 29 novembre.