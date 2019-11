Dubai Airshow 2019 : la nouvelle donne des drones armés

Les drones seront un élément incontournable du prochain Dubai Airshow 2019 qui ouvre ses portes le 17 novembre. Peu importe la doctrine d'emploi qui encadre son utilisation, le drone armé est devenu un outil indispensable de nombreuses armées du monde, dont celles des pays du Moyen-Orient. Dans cette région, on constate deux tendances principales. D'une part, l'importation d'aéronefs, provenant principalement de Chine mais également de Turquie......Parmi les clients de la Chine, on retrouve notamment la Jordanie...... L'acquisition de drones armés auprès de la Chine par l'Arabie Saoudite remonte à 2014.....Les Emirats Arabes Unis, pour leur part, ont décidé de se tourner vers l'industrie chinoise après avoir essuyé un refus américain pour la vente de Predator en version armée... Pour en savoir plus sur les temps forts du prochain Dubai Airshow 2019, notre numéro 2664 du 15 novembre dans les kiosques et dans la version digitale en anglais.