Dubai Airshow 2019 : Invisible Interdiction se concentre sur la neutralisation des drones

Au sein du pavillon américain du Dubaï Airshow, aux côtés des géants industriels de petites entreprises sont venues exposer leurs solutions technologiques. Parmi elles, figuraient notamment Invisible Interdiction et ses systèmes de lutte anti-drones. Et plus spécifiquement de neutralisation.

Invisible Interdiction a ainsi mis au point différents types de brouilleurs, permettant de s'intégrer dans des cadres d'emploi variés. Trois modèles sont ainsi proposés par la société. Un système de 3 kilos, pouvant être porté à la main par l'opérateur, permet ainsi de neutraliser des drones dans un rayon de 2 km. Un second système peut être intégré sur un fusil, afin de lui ajouter une capacité de neutralisation. La solution Commercial Module Integration peut ainsi être montée sur différents vecteurs et permet de cibler avec précision une cible, sans perturber les appareils électroniques se trouvant aux alentours. L'entreprise américaine a également mis au point un système de brouillage pouvant être intégré dans une solution globale de lutte anti-drones. Il est dès lors possible de connecter des solutions de détection et d'identification à ce système.

Capable de faire face à un drone isolé ou bien à un essaim, les technologies de brouillage d'Invisible Interdiction sont employées par l'armée américaine. Désormais l'entreprise souhaite conquérir de nouveaux marchés et voit au Moyen-Orient un débouché important. « Il existe un besoin majeur dans la région », rapporte l'entreprise. D'autant plus que les systèmes de neutralisation mis au point permettent aussi bien de répondre aux exigences des militaires qu'à celles des gestionnaires de prisons et sites sensibles, des aéroports ou encore d'événements publics.